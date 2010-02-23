Создание коротких рекламных текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок381 просмотр

Срочно нужен профи по созданию рекламных объявлений, интриг, коротких лозунгов, надписей на баннерах и билбордах.

Заказы будут регулярно - ищем для постоянного сотрудничества.

От Вас пожалуйста образцы работ, сроки и расценки.

Ждем.

15 лет назад
macpro
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров