Пояснение опенид

Приделал к сайту (garfield-daily.ru) подпись опенид. Т.е сообщение можно оставить анонимно, но можно при желании подписать сообщение своим опенид.

Следует рассказать про myopenid, который по умолчанию предлагает система, про то, что можно воспользоваться опенид другой системы, перечислить несколько крупных опенид провайдеров (английских и русских).

Объяснить какие могут быть основные проблемы и как их решать.

Текст с приятными скриншотами приветствуется, и должен легко читаться пользователем (стандартным читателем гарфилда), текст будет опубликован в другом блоге или отдельной страницой и ссылка на него будет где-то возле самой опенид части сайта.