Пояснение опенид

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка244 просмотра

Приделал к сайту (garfield-daily.ru) подпись опенид. Т.е сообщение можно оставить анонимно, но можно при желании подписать сообщение своим опенид.

Следует рассказать про myopenid, который по умолчанию предлагает система, про то, что можно воспользоваться опенид другой системы, перечислить несколько крупных опенид провайдеров (английских и русских).

Объяснить какие могут быть основные проблемы и как их решать.

Текст с приятными скриншотами приветствуется, и должен легко читаться пользователем (стандартным читателем гарфилда), текст будет опубликован в другом блоге или отдельной страницой и ссылка на него будет где-то возле самой опенид части сайта.

15 лет назад
sigin
46 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

andrew300978
Андрей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Описание - замечательное. Эксперт переписал статью 2 раза, ни разу не высказал возмущение и сделал всё тип-топ.
Работой с заказчиком доволен. В процессе работы было легко найти общий язык при уточнении деталей. Оплата перечислена в кратчайшие сроки после выполнения работы. Есть интерес к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

andrew300978
Андрей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад