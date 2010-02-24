Идеи для создания интернет-магазина

# 1 — $ 30

Привет!

Предлагаю Вашему вниманию конкурс по генерации идей для создания интернет-магазина (-ов). Необходимо придумать оригинальную идею для интернет-магазина. Предложенный Вами магазин может заниматься продажей абсолютно любых товаров или услуг, которые есть в нашей стране или зарубежом. Вспоминайте какого магазина не хватает Вам или Вашим знакомым). Оценивается интересная идея или концепция.

Примеры сходу:

1. Самый большой в России интернет-магазин джинсов, продающий 10 тыс. моделей

2. Магазин 999рублей - товары для дома, стоимость которых ниже означенной суммы

3. Магазин часов с кукушками

4. Закрытый клубный магазин туристических путевок, организованный как купивип.ру

5. Магазин носков и шарфов "Тепло бабушкиных рук" где пенсионерки выставляют готовые товары и вяжут на заказ

6. Магазин услуг по обивки мебели

7. Могазин товаров для эмо

8. Магазин спектаклей на анлийском языке

и прочее-прочее. Приветствуется любая, даже самая смелая фантазия.

Идея должна отвечать нескольким критериям:

а) Она должна быть реализуема

б) В России нет подобных магазинов-конкурентов (оригинальность)

в) Должен быть рынок или рыночная ниша (покупатели)