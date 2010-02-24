Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Возникла необходимость написать 18 статей рерайта на тему подарков. От вас цена за 1000 символов и сроки написания. (Статьи нужны по 2000-2500 символов). Просьба в личку не писать.
Идеи для создания интернет-магазина
Привет!
Предлагаю Вашему вниманию конкурс по генерации идей для создания интернет-магазина (-ов). Необходимо придумать оригинальную идею для интернет-магазина. Предложенный Вами магазин может заниматься продажей абсолютно любых товаров или услуг, которые есть в нашей стране или зарубежом. Вспоминайте какого магазина не хватает Вам или Вашим знакомым). Оценивается интересная идея или концепция.
Примеры сходу:
1. Самый большой в России интернет-магазин джинсов, продающий 10 тыс. моделей
2. Магазин 999рублей - товары для дома, стоимость которых ниже означенной суммы
3. Магазин часов с кукушками
4. Закрытый клубный магазин туристических путевок, организованный как купивип.ру
5. Магазин носков и шарфов "Тепло бабушкиных рук" где пенсионерки выставляют готовые товары и вяжут на заказ
6. Магазин услуг по обивки мебели
7. Могазин товаров для эмо
8. Магазин спектаклей на анлийском языке
и прочее-прочее. Приветствуется любая, даже самая смелая фантазия.
Идея должна отвечать нескольким критериям:
а) Она должна быть реализуема
б) В России нет подобных магазинов-конкурентов (оригинальность)
в) Должен быть рынок или рыночная ниша (покупатели)
Победитель конкурса
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