Нужен рерайт статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен55 заявок662 просмотра

Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Возникла необходимость написать 18 статей рерайта на тему подарков. От вас цена за 1000 символов и сроки написания. (Статьи нужны по 2000-2500 символов). Просьба в личку не писать.

Написание статей
15 лет назад
Yasya1984
Ярослава 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

SimplyMax
Макс 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$24
1 день
okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
15 лет назад
$40
3 дня
Хороший рерайтер. Рекомендую.
Замечательный заказчик:) И очень приятный в общении!:)
wizard_77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$45
4 дня
olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$40
2 дня
Спасибо большое за хорошую работу. На Олесю действительно можно положиться, она делает работу качественно и сдает всё вовремя. Будем работать дальше.
Работая с Ярославой, можно рассчитывать на оперативность ответов на все волнующие фрилансера вопросы, ведь она и сама фрилансер, и прекрасно понимает, что нужно любому исполнителю для комфортной работы с заказчиком. Задание четкое и ясное, оплата своевременная, ну и что немаловажно - уважение и понимание, проявленное к исполнителю. Ярослава отличный заказчик! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ruslana69
Руслана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$40
4 дня
Руслана прекрасно выполнила весь объём работы, написано красиво и со вкусом, статьи прислала точно по срокам. Будем работать дальше. Спасибо за работу и за ответственность.
Ярослава - просто отличный работодатель! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

SimplyMax
Макс 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
15 лет назад
wizard_77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
olesika
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
Ruslana69
Руслана 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт описания товаров ИМ

    Необходимо сделать рерайт описания товаров ИМ автотематики. Объем большой около 20 000 позиций, рерайт на постоянной основе. Описание одной позиции около 500-1000 символов.

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Текст на главную 2000 знаков.

    Написать текст на главную. Объем 2000знаков. Тематика нефтегазовое оборудование и услуги. ТЗ прилагается, очень четко все расписано. Нужен тест не для поисковых систем, а ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей

    Нужно писать от 1 до 3 статей в две недели автомобильная тематика,постояное сотрудничество , оплата каждые две недели , чем больше символов тем лучше... Желательно примеры работ. Статьи должны быть с 3 - мя или ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья

    Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание коротких рекламных текстов

    Срочно нужен профи по созданию рекламных объявлений, интриг, коротких лозунгов, надписей на баннерах и билбордах. Заказы будут регулярно - ищем для постоянного сотрудничества. От Вас пожалуйста образцы работ, сроки и расценки. Ждем.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Пояснение опенид

    $20

    Приделал к сайту (garfield-daily.ru) подпись опенид. Т.е сообщение можно оставить анонимно, но можно при желании подписать сообщение своим опенид. Следует рассказать про myopenid, который по умолчанию предлагает система, про то, что можно воспользоваться опенид ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад