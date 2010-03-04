Нужен рерайт статей

Работая с Ярославой, можно рассчитывать на оперативность ответов на все волнующие фрилансера вопросы, ведь она и сама фрилансер, и прекрасно понимает, что нужно любому исполнителю для комфортной работы с заказчиком. Задание четкое и ясное, оплата своевременная, ну и что немаловажно - уважение и понимание, проявленное к исполнителю. Ярослава отличный заказчик! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.