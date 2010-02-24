Текст на главную 2000 знаков.

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Завершен15 заявок819 просмотров

Написать текст на главную. Объем 2000знаков.

Тематика нефтегазовое оборудование и услуги.

ТЗ прилагается, очень четко все расписано.

Нужен тест не для поисковых систем, а для людей, т.е. нужно не злоупотреблять ключевиками.

15 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$8
1 день
Наталия выполнила работу очень быстро и качественно. Качеств и оперативность. Настоятельно рекомендую!
Артур предоставил максимально подробное ТЗ. Оплату произвел мгновенно после сдачи материала. Вежливый, оперативный заказчик. Самые наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад