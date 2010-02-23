Рерайт описания товаров ИМ

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Закрыт40 заявок435 просмотров

Необходимо сделать рерайт описания товаров ИМ автотематики.

Объем большой около 20 000 позиций, рерайт на постоянной основе.

Описание одной позиции около 500-1000 символов.

15 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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