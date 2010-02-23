Составить рекламные объявления

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Закрыт5 заявок234 просмотра

Необходимо составление "продающих и зазывающих" 2-3 рекламных объявлений для ротации в Google AdWords.

Срок: 1-2 дня

Цена: предлагайте цену в WMZ за 1 объявление

Google Ads
15 лет назад
VadimUA
Вадим 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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