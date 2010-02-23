Наполнить контентом и описанием сайты по диетам уникальным контентом только главную страницы. пишите цены и аську.
Составить рекламные объявления
Необходимо составление "продающих и зазывающих" 2-3 рекламных объявлений для ротации в Google AdWords.
Срок: 1-2 дня
Цена: предлагайте цену в WMZ за 1 объявление
Заявки фрилансеров
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