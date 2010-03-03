Написать статью и сделать шаблон

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок291 просмотр

Нужно написать статью под ключевые слова и сделать шаблон для размножения. Подробности по асе.

Сроки и цена.

Только для тех, кто имеет опыт.

15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bolik
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
15 лет назад
$20
2 дня
Очередной раз сделал все быстро и качественно.
Присоединяюсь ко всем лучшим отзывам моих коллег - работать с Максимом приятно, удобно и безопасно:)

Заявки фрилансеров

bolik
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт описания товаров ИМ

    Необходимо сделать рерайт описания товаров ИМ автотематики. Объем большой около 20 000 позиций, рерайт на постоянной основе. Описание одной позиции около 500-1000 символов.

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Текст на главную 2000 знаков.

    Написать текст на главную. Объем 2000знаков. Тематика нефтегазовое оборудование и услуги. ТЗ прилагается, очень четко все расписано. Нужен тест не для поисковых систем, а ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей

    Нужно писать от 1 до 3 статей в две недели автомобильная тематика,постояное сотрудничество , оплата каждые две недели , чем больше символов тем лучше... Желательно примеры работ. Статьи должны быть с 3 - мя или ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья

    Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание коротких рекламных текстов

    Срочно нужен профи по созданию рекламных объявлений, интриг, коротких лозунгов, надписей на баннерах и билбордах. Заказы будут регулярно - ищем для постоянного сотрудничества. От Вас пожалуйста образцы работ, сроки и расценки. Ждем.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Пояснение опенид

    $20

    Приделал к сайту (garfield-daily.ru) подпись опенид. Т.е сообщение можно оставить анонимно, но можно при желании подписать сообщение своим опенид. Следует рассказать про myopenid, который по умолчанию предлагает система, про то, что можно воспользоваться опенид ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад