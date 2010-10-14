bolik

Болот Омурзаков bolik

 
57 летКиргизия/Бишкек
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Копирайтер, дизайнер, переводчик

Копирайтинг-рерайтинг с уникальностью выше 90%, СЕО-оптимизированные тексты по заданным ключам, СЕО-оптимизация готовых текстов на сайте, Веб-дизайн, Компьютерная графика и многое-многое другое из того, что: есть в портфолио https://www.fl.ru/users/boliks/, написано в авторских книгах  http://eksmo.ru/catalog/book/blagoustroystvo-zagorodnogo-uchastka-bolshaya-illyustrirovannaya-entsiklopediya-ID1696790/ и http://eksmo.ru/catalog/book/dachnyy-dom-poshagovoe-rukovodstvo-dlya-zastroyshchika-ID1689963/, выложено на моих сайтах http://akrobo.ru/ и http://mebelob.ru/

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Отзывы заказчиков
machinegun
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$78
10 баллов
9 лет назад
Рерайт текстов на строительную тему (78 шт)
Скорость и качество работы на высоте. Отличное знание строительной темы. Рекомендую.
Присутствуют все положительные качества ответственного заказчика: Понятное и подробное ТЗ, Пердоплата И своевременный расчет, даже сверх того. Рекомендую всем, да, и сам не откажусь еще поработать. Сотрудничество прошло на высоком уровне. Спасибо!
Ответный отзыв
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Информационные статьи об УФ печати
Отличный яркий слог, по-настоящему живой и красочный. Приятно работать с автором, чьи работы не напоминают реферат. Мгновенное исполнение без лишних вопросов, удачная вставка ключей. Уверена, что обращусь еще не раз.
Четкое понятное ТЗ и своевременная оплата с премией, что располагает к плодотворной работе и вызывает желание дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Размножить статью 2000 симв.
Отличная работа! НА выходе автор сделал даже больше заказанного размножения, 700 статей вместо 500, каждая из которых отлично воспринимается головным мозгом человека. И все уникальные аж на 98% даже при шингле 5.
Сотрудничество прошло на самом высоком уровне!!!
Ответный отзыв
AlexanderPraim
Александр 
44 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
С турецкого на русский, перевод сериала
Перевод выполнен оперативно, в срок. Спасибо!
Сотрудничество прошло на самом высоком уровне. Минимум придирок, максимум внимания и своевременная точная оплата.
Ответный отзыв
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Написать статью и размножить.
Автор сделал хорошие познавательные статьи, и размножил их до неузнаваемости.
Сотрудничество проходит на высоком уровне - точное ТЗ и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Копирайтинг
18 отзывов
от $2
от 5 дней
#190
Переводы
5 отзывов
от $2
от 5 дней
#114
Редактирование и Корректура
4 отзыва
от $1
от 3 дней
#55
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 50 дней
#923
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 15 дней
#2550