Копирайтер, дизайнер, переводчик

Копирайтинг-рерайтинг с уникальностью выше 90%, СЕО-оптимизированные тексты по заданным ключам, СЕО-оптимизация готовых текстов на сайте, Веб-дизайн, Компьютерная графика и многое-многое другое из того, что: есть в портфолио https://www.fl.ru/users/boliks/, написано в авторских книгах http://eksmo.ru/catalog/book/blagoustroystvo-zagorodnogo-uchastka-bolshaya-illyustrirovannaya-entsiklopediya-ID1696790/ и http://eksmo.ru/catalog/book/dachnyy-dom-poshagovoe-rukovodstvo-dlya-zastroyshchika-ID1689963/, выложено на моих сайтах http://akrobo.ru/ и http://mebelob.ru/