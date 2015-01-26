Рерайт текстов на строительную тему (78 шт)

Присутствуют все положительные качества ответственного заказчика: Понятное и подробное ТЗ, Пердоплата И своевременный расчет, даже сверх того. Рекомендую всем, да, и сам не откажусь еще поработать. Сотрудничество прошло на высоком уровне. Спасибо!