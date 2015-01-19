Написание статей на тему полости рта

Здравствуйте уважаемые исполнители, есть интересная работа на тему чистящих средств, ополаскивателей и отбеливающих средств для зубов. Нужны хорошие и живые тексты. Оплата 50% перед началом работы и 50% после окончания и сдачи проекта.

Требуется:

1. Ответственность.

2. Порядочность.

3. Умение писать нормальные тексты для людей.

Если можно, скиньте примеры пожалуйста. Да и удобно работать только по яндекс деньгам, ну если копирайтер будет супер, то можно пересмотреть этот момент!

Я не работаю с исполнителями, которые требуют оплату более 60 рублей за 1000 символов, так как я нищий и не могу позволить себе столь дорогую услугу.

В среднем заказывал статьи окло 40 рублей за 1000 символов.