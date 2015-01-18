Тексты строительной тематики

КопирайтингЗакрыт33 заявки330 просмотров
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Ищу копирайтера для длительного сотрудничества, который мог бы писать интересные, полезные и информативные тексты на тему ремонта балконов и лоджий.

Портфолио обязательно.

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9 лет назад
sfilonova
Светлана 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
5 отзывов
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