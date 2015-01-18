Написать описания для разделов каталога о люстрах

КопирайтингЗакрыт35 заявок348 просмотров
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Необходимо по заданию составить описания для разделов люстр 1000-1500 знаков грамотного, естественного текста.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, первоначальный объём 50 текстов.

Оплата в рублях ЯД, Сбер.

От исполнителя просьба сообщить стоимость за 1000 знаков без пробелов и объём который можете выполнять за день.

Будут рассматриваться кандидатуры с рейтингом и отзывами. Если есть опыт в тематике освещения это будет большим плюсом.

9 лет назад
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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