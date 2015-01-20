Прочитать книгу (130 стр) и сделать презентацию (на 15 -20 стр)

КопирайтингЗавершен15 заявок296 просмотров
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Прочитать книгу (130 стр) и сделать презентацию (на 15 -20 стр)

Срок 2-3 дня

Презентация - поменьше текста, все самое основное, тезисно, по 1-2 картинки на 1 странице

9 лет назад
Light_Dream
Анна 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Nati_1
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$20
3 дня
Наталья выполнила работу в кратчайшие поставленные сроки! Никаких сложных объяснений не понадобилось, все сделано качественно и аккуратно, именно по тем требованиям, что были описаны в задании. Буду обращаться еще и с другими задачами, которые периодически возникают!
Анна четко объяснила задачу, дала необходимый материал, при необходимости - консультировала. Общаться в Анной было очень приятно))) Оплата произведена в полном объеме и вовремя. Спасибо Анне и за интересное задание, и за общение. Рекомендую!
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