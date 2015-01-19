Статья о дизартрии

$10
КопирайтингЗавершен9 заявок171 просмотр
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Написать статью на 4-5 тысяч символов (без пробелов) о дизартрии у детей и взрослых, причинах, способах лечения.

9 лет назад
freecontentext
72 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
LioSta
Лидия 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель, написала статью быстро и главное грамотно, очень приятно читается. Рекомендую всем!
Все отлично!
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