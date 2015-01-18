Текст/Речи

Нужно написать сценарий для игры,сам текст,тоесть сачинить что то про игру,что бы было,страшно,ужасно,крики девушек и мальчиков как буто их убивают,что бы были,монстры,зомби,призраки,приведения,ихние выражения что бы пугало,когда ктото ето читал чтоб было ему страшно даже очень было б страшно,что бы были слухи ветра,дождя,грома,гразы,потом самих мёртвых и живих животних,что б аж холод по спине был,когда человек бы ето читал.