Текст/Речи

$30
КопирайтингЗакрыт4 заявки391 просмотр
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Нужно написать сценарий для игры,сам текст,тоесть сачинить что то про игру,что бы было,страшно,ужасно,крики девушек и мальчиков как буто их убивают,что бы были,монстры,зомби,призраки,приведения,ихние выражения что бы пугало,когда ктото ето читал чтоб было ему страшно даже очень было б страшно,что бы были слухи ветра,дождя,грома,гразы,потом самих мёртвых и живих животних,что б аж холод по спине был,когда человек бы ето читал.

9 лет назад
bitcoinmaster
Александр 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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