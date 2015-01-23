Написание копирайтинга

КопирайтингЗавершен43 заявки509 просмотров
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Нужен копирайтинг для сайта, ремонт квартир в Москве, необходимо написать следующие страницы,

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Пишите общую стоимость и сроки за которую готовы выполнить работу.

9 лет назад
andrsan
Андрей 
45 летИспания
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$40
3 дня
Инна ответственный исполнитель, работа была выполнена на отлично и в поставленные сроки, как договаривались изначально, так все на деле и вышло. Друзья советую.
Андрей - хороший, отзывчивый заказчик. Всегда на связи, быстро отвечает на вопросы, дает четкое задание. Довольна сотрудничеством на все 100%.
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