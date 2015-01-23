Написание копирайтинга

Доброе утро. Как Вы уже успели прочитать в названии, нужно написать текст. В видео-курсе будет введение. Вот это введение и нужно написать. Тема: "Выбор CMS системы для создания сайта". Нужно разжевать, что такое CMS. P.S.: Так же мне не ...