Текст для каталога продукции.

КопирайтингЗавершен23 заявки308 просмотров
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Нужно написать с нуля или изменить уже имеющийся текст "о компании" и "о производстве".

Компания занимается производством хим. сырья.

Пример страницы каталога высылаю на почту.

9 лет назад
kissexsis
Ильмир 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно, не отказался даже от маленькой работы, в чем сильно помог.
Отличный заказчик, грамотное ТЗ, минимум правок. Продолжаем работу. Рекомендую!
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