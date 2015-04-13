Написание статей на сайт

$100
КопирайтингЗавершен26 заявок437 просмотров
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Необходимо 1 раз в неделю писать текст (статью) на сайт.

ВАЖНО! знание рынка ИТ, понимание значения слов удаленный сервер, SaaS, и т.д. Сайт компании www.glserver.ru.

Работа, можно сказать, на постоянной основе.

Написание текстов для SEO продвижения, но писать понятным простым языком для пользователей.

Иногда будет рерайт статей, которые мы будем передавать Вам.

Написание статей
9 лет назад
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$120
8 дней
спасибо!
Своевременная оплата. Интересная работа. Рекомендую!
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