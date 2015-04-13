Написание статей на сайт

Нужно написать сценарий для игры,сам текст,тоесть сачинить что то про игру,что бы было,страшно,ужасно,крики девушек и мальчиков как буто их убивают,что бы были,монстры,зомби,призраки,приведения,ихние выражения что бы пугало,когда ктото ето читал чтоб было ему страшно даже очень ...