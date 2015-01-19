Большой заказ для копирайтера.

Ищем копирайтера для наполнения магазина дилера Yamaha - мотоциклы, скутеры, квадроциклы, гидроциклы, снегоходы, подвесные моторы, запчасти. Всего около 300 страниц, 1000-1500 збп на каждую, уникальность от 93% по адвего, 50р. за тысячу.

Исполнитель будет выбран ТОЛЬКО по результатам теста.

Тест: Написать пробный текст для страницы "Редукторы и корпуса редукторов для подвесных лодочных моторов Johnson." 700-1000 знаков. Тексты жду в личку.

Внимание: не нужно писать "готов поработать, обращайтесь" и т.д. - тестовый текст и есть Ваша готовность. Кандидаты без теста не рассматриваются. Давайте экономить Ваше и наше время.