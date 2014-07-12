Срочно нужен копирайтер. Необходимы тексты для интернет магазина чая. 30-40р за тысячу знаков. Затем будут и другие задачи, если сработаемся. В приложении небольшое тестовое задание. Исполнитель будет выбран из выполнивших ТЗ. Тексты отправляйте в личку.