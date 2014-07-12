DMaxx

Максим DMaxx

 
38 летУкраина/Херсон
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Проект-менеджер

  • Большой заказ для копирайтера.

    $300

    Ищем копирайтера для наполнения магазина дилера Yamaha - мотоциклы, скутеры, квадроциклы, гидроциклы, снегоходы, подвесные моторы, запчасти. Всего около 300 страниц, 1000-1500 збп на каждую, уникальность от 93% по адвего, 50р. за тысячу. Исполнитель будет выбран ТОЛЬКО ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер

    Требуется копирайтер для наполнения сайтов (магазин, визитка). Оплата - вебмани. Исполнитель будет выбран по результатам тестового задания. Тексты вместе с контактной информацией (скайп) отправляйте в личном сообщении. 50руб/1000зн

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактор нужен.

    СЕО-студии для сотрудничества требуется опытный и грамотный редактор. Обязанности - вычитка и редактирование текстов, в основном - контент для сайтов. Тематики и объем разный. Указывайте стоимость за 1000 знаков, и оставляйте Ваш скайп для связи.

    Редактирование и Корректура41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Срочно нужен копирайтер. Необходимы тексты для интернет магазина чая. 30-40р за тысячу знаков. Затем будут и другие задачи, если сработаемся. В приложении небольшое тестовое задание. Исполнитель будет выбран из выполнивших ТЗ. Тексты отправляйте в личку.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Качественный Favicon

    $40

    Необходимо сделать новый фавикон для kvinta-a.ru Сейчас иконку плохо видно на светлом фоне. Нужно каким-либо образом создать контраст (обводкой, объемом, тенью или иным способом), но при этом остаться в фирменном золотом цвете. Было несколько безуспешных попыток. ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Звуковое приветствие для компании

    $50

    Прикрепляю запись на гудок ожидания, 44КГц. Сейчас в ней все нравится, кроме голоса девушки, его тона. Необходимо озвучить более молодым женским голосом. Называйте Вашу цену и не забудьте примеры голосов. Спасибо.

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад