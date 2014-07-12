Ищем копирайтера для наполнения магазина дилера Yamaha - мотоциклы, скутеры, квадроциклы, гидроциклы, снегоходы, подвесные моторы, запчасти. Всего около 300 страниц, 1000-1500 збп на каждую, уникальность от 93% по адвего, 50р. за тысячу. Исполнитель будет выбран ТОЛЬКО ...
- $300Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер для наполнения сайтов (магазин, визитка). Оплата - вебмани. Исполнитель будет выбран по результатам тестового задания. Тексты вместе с контактной информацией (скайп) отправляйте в личном сообщении. 50руб/1000знКопирайтинг44 заявкиЗакрыт9 лет назад
СЕО-студии для сотрудничества требуется опытный и грамотный редактор. Обязанности - вычитка и редактирование текстов, в основном - контент для сайтов. Тематики и объем разный. Указывайте стоимость за 1000 знаков, и оставляйте Ваш скайп для связи.Редактирование и Корректура41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Срочно нужен копирайтер. Необходимы тексты для интернет магазина чая. 30-40р за тысячу знаков. Затем будут и другие задачи, если сработаемся. В приложении небольшое тестовое задание. Исполнитель будет выбран из выполнивших ТЗ. Тексты отправляйте в личку.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Необходимо сделать новый фавикон для kvinta-a.ru Сейчас иконку плохо видно на светлом фоне. Нужно каким-либо образом создать контраст (обводкой, объемом, тенью или иным способом), но при этом остаться в фирменном золотом цвете. Было несколько безуспешных попыток. ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Прикрепляю запись на гудок ожидания, 44КГц. Сейчас в ней все нравится, кроме голоса девушки, его тона. Необходимо озвучить более молодым женским голосом. Называйте Вашу цену и не забудьте примеры голосов. Спасибо.Озвучивание9 заявокЗакрыт9 лет назад