Написание комментариев.

Необходимо 1 раз в неделю писать текст (статью) на сайт. ВАЖНО! знание рынка ИТ, понимание значения слов удаленный сервер, SaaS, и т.д. Сайт компании www.glserver.ru. Работа, можно сказать, на постоянной основе. Написание текстов для SEO продвижения, но писать ...
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День добрый. Ищем специалистов для написания комментариев.
Электротехническая тематика всего необходимо 2200 комментов.
Стоимость одно 1,5р. по 100 штук в день.
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