Любые работы с текстами. Копирайтинг. Рерайт. Очень быстро печатаю. Расшифрую и напечатаю стенограмму с аудиофайла. Откорректирую и отредактирую текст. Одинаково хорошо владею русским и украинским языками (носитель, так сказать). При необходимости справлюсь и с английским (не спец).

Ответственность и трудоспособность высоки. Интересы и знания широки.

Профессия - правовед. Юристом работаю более 12 лет, опыт составления процессуальных документов, текстов хозяйственных договоров, работы с нормативными документами приличный.