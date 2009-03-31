VLora

Лариса Варламова VLora

 
54 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Любые работы с текстами. Копирайтинг. Рерайт. Очень быстро печатаю. Расшифрую и напечатаю стенограмму с аудиофайла. Откорректирую и отредактирую текст. Одинаково хорошо владею русским и украинским языками (носитель, так сказать). При необходимости справлюсь и с английским (не спец).

Ответственность и трудоспособность высоки. Интересы и знания широки.

Профессия - правовед. Юристом работаю более 12 лет, опыт составления процессуальных документов, текстов хозяйственных договоров, работы с нормативными документами приличный.

Отзывы заказчиков

Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форумов
Лариса отлично справилась с заданием - наполнение форумов редких тематик.
Заказчик с понятными требованиями и своевременной оплатой. Сотрудничество было легким и продуктивным
Ответный отзыв
ira822
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$4
10 баллов
16 лет назад
Рерайтинг статей различной тематики
Осталась довольна сотрудничеством с Ларисой. Статьи написаны очень оперативно, интересно и качественно! Отличный и ответственный исполнитель! Рекомендую всем! Спасибо
Комуникабельный и адекватный заказчик. Хорошая работа
Ответный отзыв
vzeufd
Максим 
39 лет
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Подбор свободного домена для нового сайта
Лариса оказалась просто фонтаном идей. Работа выполнена очень быстро и именно так как это было нужно с первого раза, без каких-то дополнительных пояснений к основной инструкции. Очень приятно, когда творческий человек оказывается ещё очень ответственным и старательным.
Заказчик удивил. Мало того, что задание очертил ясно и понятно с первого раза, еще и заплатил больше чем обещал. Надежен, четок, своевременен и адекватен. Спасибо ему! А всем фрилансерам желаю такого заказчика в работе.
Ответный отзыв
Fanees
Фанис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
$5
10 баллов
16 лет назад
Отредактировать 700 слов EN>UK, и 4500 слов EN>RU
Положительный отзыв. Всё сделанно быстро и качественно. Клиент принял работу.
Четко поставлена задача. Быстрое и доброжелательное реагирование на вопросы. 100% выполнение обещаний. Надежно
Ответный отзыв
Lekata29
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Приватно для Варламова Лариса (VLora)
Очень ответственная и исполнительная девушка. Работу выполнила в срок и на высшем уровне.
Комуникабельный и адекватный заказчик. Все прошло хорошо
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#478
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#154
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#337