Любые работы с текстами. Копирайтинг. Рерайт. Очень быстро печатаю. Расшифрую и напечатаю стенограмму с аудиофайла. Откорректирую и отредактирую текст. Одинаково хорошо владею русским и украинским языками (носитель, так сказать). При необходимости справлюсь и с английским (не спец).
Ответственность и трудоспособность высоки. Интересы и знания широки.
Профессия - правовед. Юристом работаю более 12 лет, опыт составления процессуальных документов, текстов хозяйственных договоров, работы с нормативными документами приличный.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Лариса отлично справилась с заданием - наполнение форумов редких тематик.
Ответный отзыв
Заказчик с понятными требованиями и своевременной оплатой. Сотрудничество было легким и продуктивным
$4
10 баллов
16 лет назад
Осталась довольна сотрудничеством с Ларисой. Статьи написаны очень оперативно, интересно и качественно! Отличный и ответственный исполнитель! Рекомендую всем! Спасибо
Ответный отзыв
Комуникабельный и адекватный заказчик. Хорошая работа
$20
10 баллов
16 лет назад
Лариса оказалась просто фонтаном идей. Работа выполнена очень быстро и именно так как это было нужно с первого раза, без каких-то дополнительных пояснений к основной инструкции. Очень приятно, когда творческий человек оказывается ещё очень ответственным и старательным.
Ответный отзыв
Заказчик удивил. Мало того, что задание очертил ясно и понятно с первого раза, еще и заплатил больше чем обещал. Надежен, четок, своевременен и адекватен. Спасибо ему! А всем фрилансерам желаю такого заказчика в работе.
$5
10 баллов
16 лет назад
Положительный отзыв. Всё сделанно быстро и качественно. Клиент принял работу.
Ответный отзыв
Четко поставлена задача. Быстрое и доброжелательное реагирование на вопросы. 100% выполнение обещаний. Надежно
$15
10 баллов
16 лет назад
Очень ответственная и исполнительная девушка. Работу выполнила в срок и на высшем уровне.
Ответный отзыв
Комуникабельный и адекватный заказчик. Все прошло хорошо
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#478
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#154
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#337