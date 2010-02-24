Рерайтинг 50 статей для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт35 заявок461 просмотр

Нужно регулярное обновление тематических статей с ключевиками (2р в неделю). На первый раз интересует пока разовый объем на 50 статей по 1$ за статью (1000 зн).

Основное направление: серебро, столовое серебро, подарки, сувениры.

Пишите ссылку на работы, аську.

15 лет назад
Nastasi2010
Анастасия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров