Рерайтинг 50 статей для сайта

Нужно регулярное обновление тематических статей с ключевиками (2р в неделю). На первый раз интересует пока разовый объем на 50 статей по 1$ за статью (1000 зн).

Основное направление: серебро, столовое серебро, подарки, сувениры.

Пишите ссылку на работы, аську.