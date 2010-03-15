Необходим СЕО копирайт

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Завершен27 заявок451 просмотр

Задача:

Необходимо написать СЕО копирайт согласно ТЗ (во вложении).

15 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$2
1 день
Очень четкое исполнение тз, вопросов к работе невозникло. Рекомендую.
С Сергеем приятно работать: четко формулирует задание, вовремя проверяет работу и перечисляет оплату. Дельный заказчик, всем рекомендую (особенно себе).

Заявки фрилансеров

cool_text
Анна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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