Статьи

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Закрыт21 заявка438 просмотров

Нужно пару статей с соблюдением 5-7% наполненностью ключевыми словами. Статьи из области создания сайтов и так далее. Обязательно что б статьи имели смысловую нагрузку и научную новизну. Писание воды для набивания знаков не надо, статьи должны быть ориентированы на читателя, быть интересными и познавательными.

15 лет назад
Vitavyr
56 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров