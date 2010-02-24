Нужно пару статей с соблюдением 5-7% наполненностью ключевыми словами. Статьи из области создания сайтов и так далее. Обязательно что б статьи имели смысловую нагрузку и научную новизну. Писание воды для набивания знаков не надо, статьи должны быть ориентированы на читателя, быть интересными и познавательными.