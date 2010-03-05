Глубокий рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки528 просмотров

Требуется глубокий рерайт текстов на шинную тематику. Объем 20~30 К. Пишите только конкретные предложения, варианты типа "Пишите в аську, обсудим" отправляются в мусор ) Оплата только через Я.Деньги

15 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zhalya
Жаля 
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Жалей! Не пришлось долго объяснять, что нужно сделать - человек разбирается в вопросе! Буду рад сотрудничать вновь!
Четкое Т3, быстрая проверка и оплата. Благодарю!

Заявки фрилансеров

zhalya
Жаля 
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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