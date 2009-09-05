zhalya

Жаля zhalya

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественный SEO-копирайтинг, рерайтинг, ньюсмейкинг

Текст - это главный инструмент вашего сайта, залог его успеха. Моя задача - наполнить ваш сайт текстами, которые бы по-настоящему работали, работали на результат.

Я не ищу легких путей, я создаю тексты, которые знакомят посетителей вашего сайта с предлагаемой вами продукцией, убеждают и побуждают к действию.

Заказывая у меня сео-оптимизированный контент, вы убиваете двух зайцев: получаете содержательные статьи с необходимым вхождением ключевых слов и фраз.

Сила слова для успеха вашего сайта! (С)

С уважением, ваш копирайтер Жаля Салманова

Писала статьи для следующих компаний:

"Натали Турс" - http://www.natalie-tours.ru/,

"АвтоГермес" - http://www.germes-lada.ru/,

"Ралли-Сервис" - http://www.ssangyong-rs.ru/,

"Примавера Италия" - http://www.primavera-italy.ru,

"Мир отдыха и туризма" - http://www.abhaz-kurort.ru,

"Бамбу Клаб" - http://www.bambooclub.ru/tour/document5361.htm,

а также для туристических порталов http://www.mn-online.ru/ и http://www.turista.ru/dominican/.

Ньюсмейкинг:

http://sportsfacilities.ru/

http://sportengineering.ru/

http://www.avtovremont.ru/  

http://mosr.ru/ 

http://news.estbase.ru/

Отзывы фрилансеров

netmole1982
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Приватный проект для netmole1982
ТЗ поставлено чётко, оплата своевременная. С таким заказчиком приятно иметь дело.
Работа выполнена на отлично! Спасибо, Дмитрий, что не подвели.
Ответный отзыв
Mad
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Папошвили Мадлен (Mad)
Жаля - отличный человек и прекрасный заказчик. Задачи у нее всегда ясные, очень отзывчивая, с пониманием относится к недочетам и всегда готова помочь. Очень рада, что мне пришлось поработать с таким хорошим человеком :) Рекомендую и еще раз рекомендую! :)
Отличный исполнитель. Легкие и интересные тексты. Спасибо, Мад.
Ответный отзыв
klassik16
Николай 
61 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Срочно нужны статьи
Грамотная постановка задачи. Своевременная оплата. Было приятно работать.
Николай очень помог. Работа была сделана грамотно, качественно и со стопроцентной уникальностью. Благодарю.
Ответный отзыв
AncepS
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Сделать визитку
+
Обращаясь к Алексею, сама плохо представляла какая именно визитка мне нужна. Алексей, ну за очень короткое время смог создать прекрасную визитку. Спасибо, Алексей, выручили.
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Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Частный проект для Хоруженко Марина (rossomaxa-m)
Все в порядке!
Спасибо Марине за хорошую работу.
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