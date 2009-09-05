Качественный SEO-копирайтинг, рерайтинг, ньюсмейкинг

Текст - это главный инструмент вашего сайта, залог его успеха. Моя задача - наполнить ваш сайт текстами, которые бы по-настоящему работали, работали на результат.

Я не ищу легких путей, я создаю тексты, которые знакомят посетителей вашего сайта с предлагаемой вами продукцией, убеждают и побуждают к действию.

Заказывая у меня сео-оптимизированный контент, вы убиваете двух зайцев: получаете содержательные статьи с необходимым вхождением ключевых слов и фраз.

Сила слова для успеха вашего сайта! (С)

С уважением, ваш копирайтер Жаля Салманова

Писала статьи для следующих компаний:

"Натали Турс" - http://www.natalie-tours.ru/,

"АвтоГермес" - http://www.germes-lada.ru/,

"Ралли-Сервис" - http://www.ssangyong-rs.ru/,

"Примавера Италия" - http://www.primavera-italy.ru,

"Мир отдыха и туризма" - http://www.abhaz-kurort.ru,

"Бамбу Клаб" - http://www.bambooclub.ru/tour/document5361.htm,

а также для туристических порталов http://www.mn-online.ru/ и http://www.turista.ru/dominican/.

Ньюсмейкинг:

http://sportsfacilities.ru/

http://sportengineering.ru/

http://www.avtovremont.ru/

http://mosr.ru/

http://news.estbase.ru/