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С уважением, ваш копирайтер Жаля Салманова
Писала статьи для следующих компаний:
"Натали Турс" - http://www.natalie-tours.ru/,
"АвтоГермес" - http://www.germes-lada.ru/,
"Ралли-Сервис" - http://www.ssangyong-rs.ru/,
"Примавера Италия" - http://www.primavera-italy.ru,
"Мир отдыха и туризма" - http://www.abhaz-kurort.ru,
"Бамбу Клаб" - http://www.bambooclub.ru/tour/document5361.htm,
а также для туристических порталов http://www.mn-online.ru/ и http://www.turista.ru/dominican/.
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