Приватный проект для netmole1982

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка173 просмотра

Необходимы сео-статьи по автомобилям. Подробности в личке.

14 лет назад
zhalya
Жаля 
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

netmole1982
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на отлично! Спасибо, Дмитрий, что не подвели.
ТЗ поставлено чётко, оплата своевременная. С таким заказчиком приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

netmole1982
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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