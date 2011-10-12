Качественная статья-обзор по завершившейся конфере

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Завершен3 заявки190 просмотров

Качественная статья-обзор по завершившейся конференции по теме "Инфраструктура и решения для серверных и ЦОД"

Вот сама конференция

http://dcnt.ru/?p=6576

Нужно будет вставить диаграммы в статью по кол-во участников - руководителей, ИТ специалистов, инженеров

Данные об участниках - компании и должности будут предоставлены

Материалов много, уже есть видео со всех выступлений

http://www.youtube.com/watch?v=CvZLhG8Qf2M

http://www.youtube.com/watch?v=G-JQXKcKCpQ

http://www.youtube.com/watch?v=mqp9JK7JgnE

http://www.youtube.com/watch?v=4bBGAcpNeVg

http://www.youtube.com/watch?v=KZcD6vGddfY

Фотографии c конференции

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2241168743047.2119399.1062908887

Есть примеры отчета-обзора

http://www.it-alttpp.ru/projects/research/itogi.html - здесь есть диаграммы

http://dcnt.ru/?p=3077

http://domaintimes.net/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%86%D0%BE%D0%B4-2011-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%80/

http://www.ahconferences.com/conferences/?conf=553

Вот мое выступление о подобном мероприятии - есть интересные связки

http://www.youtube.com/watch?v=-oi9gbyjxl4

В обзоре должен быть виден масштаб мероприятия, что так и есть

Это было самое большое мероприятие в Уралськом регионе

Список участников - Мегафон, МТС, МРСК, банки и т.д

Список партнеров - INTEL, MicroSoft и известные компании среди технических специалистов APC, AMP, RADWARE и т.п.

Программа конференции в прилинкованном файле

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Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку. Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе. Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое.

Если Вы не писали обзоры, у Вас только опыт рерайта - не надо браться за эту работу.

Мне нужна качественная работа, вызывающая желание пойти на следующую конференцию, а не рерайт чужих обзоров.

P.S.

В личку не пишите, все Ваши заявки читаю внимательно

Возьму 2-3 исполнителей, оплата всем, кто справится с задачей

14 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Alikalama
Козлова 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
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Заявки фрилансеров

Alikalama
Козлова 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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