Рерайт на финансовую тематику

Приветствую! Есть большое количество статей на финансовую тематику. Ищу кто возьмется за рерайт материала.

На текущий момент работы примерно на 250к знаков. Выберу двух исполнителей, разделю материал поровну.

Крайняя дата сдачи материала - 10 октября, оплата по факту готовности. Если успеете быстрее - смогу еще материал дать на эту же тематику, практически без лимитов его у меня)

Уникальность 98-100% по адвего, статьи по 1000-1500 знаков каждая.

Оплата 1wmz/1000 знаков