Рерайт на финансовую тематику

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Завершен16 заявок272 просмотра

Приветствую! Есть большое количество статей на финансовую тематику. Ищу кто возьмется за рерайт материала.

На текущий момент работы примерно на 250к знаков. Выберу двух исполнителей, разделю материал поровну.

Крайняя дата сдачи материала - 10 октября, оплата по факту готовности. Если успеете быстрее - смогу еще материал дать на эту же тематику, практически без лимитов его у меня)

Уникальность 98-100% по адвего, статьи по 1000-1500 знаков каждая.

Оплата 1wmz/1000 знаков

14 лет назад
Zels
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Большое спасибо за сотрудничество, качество работы отличное. Будем сотрудничать и в дальнейшем:)
Спасибо, за сотрудничество, приятно работать с пунктуальным заказчиком.
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$1
10 дней

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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