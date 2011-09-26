Написать текст для промо-страницы сайта (на укр.)

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Закрыт4 заявки203 просмотра

Всем привет!

Нужно написать текст для промо-странице на сайте, на укр. языке. Страница посвящена акции по типу "пригласи друга". Основную механику можно посмотреть по скану – clip2net.com/s/1cA26

В тексте должны быть разделы, как в скане – краткая механика, срок действия, призовой фонд. Основные требования – легкий, понятный, простой текст, по которому будет понятно, что и как делать, чтобы победить. "Продающий".

Объем – до 2500 знаков (обсуждается, главное - классный текст). Сроки – сегодня.

Все подробности и нюансы объясним выбранному исполнителю в скайпе/по переписке и предоставим доп. материалы.

14 лет назад
_legendary_
Аккаунт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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