Сделать 3 варианта текста с уникальным или близким к уникальному, хорошо читабельным текстом. Текст прилагается.
Написать текст для промо-страницы сайта (на укр.)
Всем привет!
Нужно написать текст для промо-странице на сайте, на укр. языке. Страница посвящена акции по типу "пригласи друга". Основную механику можно посмотреть по скану – clip2net.com/s/1cA26
В тексте должны быть разделы, как в скане – краткая механика, срок действия, призовой фонд. Основные требования – легкий, понятный, простой текст, по которому будет понятно, что и как делать, чтобы победить. "Продающий".
Объем – до 2500 знаков (обсуждается, главное - классный текст). Сроки – сегодня.
Все подробности и нюансы объясним выбранному исполнителю в скайпе/по переписке и предоставим доп. материалы.
Заявки фрилансеров
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