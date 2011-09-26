Написание статей технической тематики на сайт

Написание (рерайтинг) статей для сайта по техническим темам – сварочные электроды и материалы ; сварочное оборудование.

На первом этапе требуется написание 3 статей объемом от 3000 до 4000 знаков без пробелов с уникальностью 60-70% .

В статьях должны быть использованы заданные ключевые словосочетания.

Статьи должны носить информационный характер , с акцентом на практику (опыт) использования материалов и оборудования , т.е. на практическую ценность.

Срок выполнения работы 7 дней.

Бюджет :

- 0,8 USD за 1000 знаков без пробелов .

Оплата по мере выполнения работы за каждую написанную статью ,после проверки статьи заказчиком и внесения необходимых исправлений автором.

При нормальном качестве статей и соблюдение сроков продолжение сотрудничества с автором.