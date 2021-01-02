Рерайт текстов о гостиницах

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Завершен60 заявок479 просмотров

Необходимо написать рерайт текстов - описания гостиниц.

Тексты разные по объему: есть маленькие, есть и большие. Рерайт нужен не более чем на 1500 символов.

Пример текстов в аттаче.

Всего необходимо написать рерайт на около 100 гостиниц. Сроки: определенных сроков нет, главное, что необходимо предоставлять не менее 4 гостиниц в день.

В заявке прошу указать цену за рерайт текста на 1 гостиницу.

14 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

shalakovayuliya
Юлия 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$1
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

shalakovayuliya
Юлия 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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