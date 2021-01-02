нужны статьи примерно по 1500 знаков на сайт юридической фирмы. Темы следующие: о фирме (~2000 зн.) Абонентское бухгалтерское обслуживание (~1500 зн.) Подача квартальной и годовой отчетности (~1500 зн.) Регистрация и прекращение ...
Рерайт текстов о гостиницах
Необходимо написать рерайт текстов - описания гостиниц.
Тексты разные по объему: есть маленькие, есть и большие. Рерайт нужен не более чем на 1500 символов.
Пример текстов в аттаче.
Всего необходимо написать рерайт на около 100 гостиниц. Сроки: определенных сроков нет, главное, что необходимо предоставлять не менее 4 гостиниц в день.
В заявке прошу указать цену за рерайт текста на 1 гостиницу.
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