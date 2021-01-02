Рерайт текстов о гостиницах

Необходимо написать рерайт текстов - описания гостиниц.

Тексты разные по объему: есть маленькие, есть и большие. Рерайт нужен не более чем на 1500 символов.

Пример текстов в аттаче.

Всего необходимо написать рерайт на около 100 гостиниц. Сроки: определенных сроков нет, главное, что необходимо предоставлять не менее 4 гостиниц в день.

В заявке прошу указать цену за рерайт текста на 1 гостиницу.