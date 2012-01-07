Написать текст

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Завершен20 заявок338 просмотров

Требуется написать небольшой текст об истории конюшни и ее хозяине. Формальные верные данные уже написаны тут http://dortema.ru/index/page/id/14. Необходимо переписать этот текст красиво соответсвенно стилистике. Чтобы лучше понять какая эта стилистика можно почитать соответсвующие истории тут http://terskarabian.com/index2.php?option=about&lang=ru

PHP
14 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
К сожалению, не удалось нормально проработать и оценить способности написания текстов. Через три дня после подписания нашего виртуального договора с Валентиной мой заказчик передумал писать большой интересный текст и ТЗ очень резко сократилось и упростилось. В итоге нужно было только оформить информацию в человеческий вид, поставить в нужном месте запятые и получившиеся два текста абзаца поставить на сайт. Не смотря на это, факультативные качества на высоте. Никаких проблем со связью, в общении, в понимании. Работать с Валентиной легко и комфортно.
Сотрудничество протекает достаточно успешно. Радуют достойная оплата, свободные сроки и хорошее отношение заказчика.

Заявки фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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