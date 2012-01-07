Написать текст

К сожалению, не удалось нормально проработать и оценить способности написания текстов. Через три дня после подписания нашего виртуального договора с Валентиной мой заказчик передумал писать большой интересный текст и ТЗ очень резко сократилось и упростилось. В итоге нужно было только оформить информацию в человеческий вид, поставить в нужном месте запятые и получившиеся два текста абзаца поставить на сайт. Не смотря на это, факультативные качества на высоте. Никаких проблем со связью, в общении, в понимании. Работать с Валентиной легко и комфортно.