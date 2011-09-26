Написание недорогого рерайта

Доброго времени.

Для постоянной работы требуется рерайтер .

Тематика это товары интернет магазина.

От вас нужно- вы находите исходник, уникальность рерайта от 40 до 80% и выкладываете на сайт.

Бюджет не большой, так что предлагайте самые минимальные расценки и пишите их СРАЗУ

Пишите на ICQ: 494430057

Статей примерно 5-7 в неделю