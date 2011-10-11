Необходим рерайт последних новостей порядка 800 знаков, тематики разные. Всех заинтересованных просьба писать в ЛС и показать похожие примеры работ
Рерайт текстов
Требуется рерайт текстов, для проектной организации.
Выбранный исполнитель
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