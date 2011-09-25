# 1 — $ 50

Нужно придумать название для подсолнечного масла:

1. Должно состоять из ОДНОГО СЛОВА

2. Русский язык написания

3. Совершенно не обязательно привязываться к теме подсолнечного масла. Это может быть СОВЕРШЕННО ЛЮБОЕ миловидное слово, которое может подойти для такого названия, даже зарубежное, если оно удачно транслитерируется.

Основной покупатель – женщины, домохозяйки, поэтому никакой техногеники не надо. Слово должно быть теплым, добрым, приятным на слух, без шипящих звуков, без отрицательных ассоциаций.

Конкурс максимум на неделю, возможно победитель определится ранее. Всем удачи!