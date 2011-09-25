Необходим рерайт последних новостей порядка 800 знаков, тематики разные. Всех заинтересованных просьба писать в ЛС и показать похожие примеры работ
Название для подсолнечного масла
Нужно придумать название для подсолнечного масла:
1. Должно состоять из ОДНОГО СЛОВА
2. Русский язык написания
3. Совершенно не обязательно привязываться к теме подсолнечного масла. Это может быть СОВЕРШЕННО ЛЮБОЕ миловидное слово, которое может подойти для такого названия, даже зарубежное, если оно удачно транслитерируется.
Основной покупатель – женщины, домохозяйки, поэтому никакой техногеники не надо. Слово должно быть теплым, добрым, приятным на слух, без шипящих звуков, без отрицательных ассоциаций.
Конкурс максимум на неделю, возможно победитель определится ранее. Всем удачи!
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