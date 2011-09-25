Название для подсолнечного масла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт93 заявки3777 просмотров
#1$50

Нужно придумать название для подсолнечного масла:

1. Должно состоять из ОДНОГО СЛОВА

2. Русский язык написания

3. Совершенно не обязательно привязываться к теме подсолнечного масла. Это может быть СОВЕРШЕННО ЛЮБОЕ миловидное слово, которое может подойти для такого названия, даже зарубежное, если оно удачно транслитерируется.

Основной покупатель – женщины, домохозяйки, поэтому никакой техногеники не надо. Слово должно быть теплым, добрым, приятным на слух, без шипящих звуков, без отрицательных ассоциаций.

Конкурс максимум на неделю, возможно победитель определится ранее. Всем удачи!

14 лет назад
olivermomm
Павел 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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