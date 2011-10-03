Написание статей по наращиванию ногтей

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Завершен5 заявок373 просмотра

Требуется писать уникальные качественные статьи на заданные ключивики, на тему наращивания ногтей. В тексте необходимо обязательно внести минимум 8 точных вхождений.

Стоимость статьи: 1.60 у.е.

Необходимая длина статьи 2000 символов. Меньшая длинна сразу же будет отправляться на доработку.

Публикация на сайте: Не требуется

Оплата: webmoney

Написание статей
14 лет назад
AntonD
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

sandra75
Людмила 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
AnnaAnatolevna
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$18
1 день
Заказчик, с которым приятно работать – интересное задание, корректен в общении, оплата – полностью и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Selena2226
38 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата немедленно после проверки. Спасибо большое!
agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Отлично написанные статьи. Уникальность 100%.
Антон -- спокойный и уравновешенный работодатель, с которым приятно работать. Идет на компромисс, оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sandra75
Людмила 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
AnnaAnatolevna
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
Selena2226
38 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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