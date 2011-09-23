Привет!Необходимо сделать грамотную статью о товарах для главной страницы сайта тема Gevey + в статью необходимо включить ключевые слова. Срок 3 дня. Примерный объем 7000 символов с пробелами.
Написать ТЗ на разработку веб-сайта
Здравствуйте,необходимо написать техническое задание на разработку веб сайта.
От Вас требуется изучить сайт: http://www.apartmentsramblas.com
Как с точки видения зарегестрированного пользователя,так и с точки зрения администратора сайта исходя из логики!
И описать все это.
Делим на 2 части тз,пользовательская часть и Администраторская.
Нужно уложится в 15-17 страниц не больше.
Написать все доступным красивым,языком.
Желателен опыт в написании тз,жду Ваших предложений по стоимости.
Нужно до понедельника выполнить работу !
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