Поправить текст для главной + статья

$5
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Завершен11 заявок204 просмотра

На сайте (тематика- ремонт квартир) надо дописать текст главной страницы. Ключевые слова: "отделочные работы" + 2-3 шт. и "отделка коттеджа" + 5 шт. Остальные ключевики (их количество) остаются без изменений: "отделка квартир", "отделка домов". Кол-во знаков (+ к тому что есть) около 1000-1500.

И написать статью в раздел "Информация" по теме ремонта - 1500-2000 (возможен рерайт с уникальностью не менее 95%).

14 лет назад
Need4Speed
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$5
1 день
Спасибо, Евгении за быструю и качественную работу!
Все хорошо. Был вопросик по ТЗ, но мы быстро все выяснили и результат удовлетворил всех (я надеюсь :). Буду рада работать в будущем.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад

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