Поправить текст для главной + статья

На сайте (тематика- ремонт квартир) надо дописать текст главной страницы. Ключевые слова: "отделочные работы" + 2-3 шт. и "отделка коттеджа" + 5 шт. Остальные ключевики (их количество) остаются без изменений: "отделка квартир", "отделка домов". Кол-во знаков (+ к тому что есть) около 1000-1500.

И написать статью в раздел "Информация" по теме ремонта - 1500-2000 (возможен рерайт с уникальностью не менее 95%).