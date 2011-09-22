Продающие тексты по теме Наружная реклама

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок268 просмотров

Необходимо наполнение сайта компании по теме Наружная реклама. Не статьи, а именно продающие тексты и описание услуг на сайт компании-производителя. Объем 50 к. Требования: уникальность (99%), грамотность, четкость и легкость текстов. Знание специфики.

14 лет назад
perfectkl
Хильчин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров