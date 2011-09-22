Доброго времени суток! Требуется написать тексты для наполнения категорий сайта строительной тематики. 1.Тексты должны быть уникальными на 98-100% 2.Количество символов в статье 4000 символов. 3.В тексте статьи ...
Продающие тексты по теме Наружная реклама
Необходимо наполнение сайта компании по теме Наружная реклама. Не статьи, а именно продающие тексты и описание услуг на сайт компании-производителя. Объем 50 к. Требования: уникальность (99%), грамотность, четкость и легкость текстов. Знание специфики.
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