Требуется копирайт. Транспортная тематика

Очень довольна работой. Все сделано на высоком уровне, при условии большого заказа в сжатые сроки. Прекрасный исполнитель, очень рада, что выбрала именно Кристину. В дальнейшем буду обращаться обязательно. Всем рекомендую. Спасибо Вам, Кристина и Вашему коллективу!