Требуется копирайт. Транспортная тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен31 заявка309 просмотров

Требуется копирайтинг на транспортную тематику для интернет - портала. Количество символов одной статьи 2000 - 2500. Пишите цены и количество статей за день. Необходимо 60 тематических публикаций.

14 лет назад
Fing
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$400
6 дней
Очень довольна работой. Все сделано на высоком уровне, при условии большого заказа в сжатые сроки. Прекрасный исполнитель, очень рада, что выбрала именно Кристину. В дальнейшем буду обращаться обязательно. Всем рекомендую. Спасибо Вам, Кристина и Вашему коллективу!
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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