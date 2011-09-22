Фирма занимается телекоммуникационным оборудованием, продажей серверного оборудования, видеонаблюдения юридическим лицам. Нужно наполнить сайт информауией для привлечения клиентов. В общем красиво описать нашу фирму и услуги:)
Написание обзора хостинг провайдера ohost.com.ua
Добрый день.
Требуется написать обзор хостинг провайдера ohost.com.ua для дальнейшей публикации в интернет СМИ
P.S. Люди задающие вопрос "А о чем конкретно писать" не беспокойте.
Заявки фрилансеров
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