Необходимо написание материала следующей тематики: - кондиционеры (описание кондиционеров, новости связанные с климатической техникой) - авто (рерайт текста на сайте + несколько статей ) - туризм (рерайт 4х страничек) - строительство ...
Статьи для форекс сайта
Нужно грамотно написать 5 статей для форекс сайта. Цена до 10 дол. за 1000 знаков
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $175Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать по одному тексту о курортах: Паттайя, Пхи Пхи, Пхукет, Самуи. Объем одного текста - 4000 знаков. Ключевые слова для каждого курорта будутвысланы почтой.Завершен14 лет назад
Описание проекта: Нужно 2 статьи про методики употребления препарата "Вивитрол".Статья должна получиться интересной для читателя, открытой, информативной. Чтоб человек зашедший на сайт понял, про методики употребления препарата. Материал представлен в проекте "Вивитрол" можете скачать ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужна сео статья на тему: "Стационарное лечение алкоголизма". Ключевые слова: алкоголизм, стационарное лечение алкоголизма. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов ...Закрыт14 лет назад
Нужна сео статья на тему: "Лечение алкоголизма". Ключевые слова: алкоголизм, лечение алкоголизма. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.Уникальность ...Закрыт14 лет назад
Нужна сео статья на тему: "Принудительное лечение наркомании". Ключевые слова: наркомания, принудительное лечение наркомании. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов ...Закрыт14 лет назад
Нужна сео статья на тему: "Лечение наркомании на дому". Ключевые слова: наркомания, лечение наркомании на дому, эффективность лечения наркомании на дому. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. ...Закрыт14 лет назад
Нужна статья на тему: "vip-лечение". Нужно описать про vip-лечение в реабилитационных центрах, за границей. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 30 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов ...Завершен14 лет назад
Нужна статья на тему: "Неотложная наркологическая помощь". Нужно написать в статье все про неотложную наркологическую помощь, какие могут быть оказаны услуги при неотложной наркологической помощи. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов ...Завершен14 лет назад
Нужна сео статья про пивной алкоголизм. Что такое пивной алкоголизм? Лечение пивного алкоголизма, признаки пивного алкоголизма,. Ключевые слова: пивной алкоголизм, лечение пивного алкоголизма, как избавиться от пивного алкоголизма. В статье должно быть 2000-2500 символов без ...Закрыт14 лет назад