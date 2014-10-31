Копирайт для портала по трудоустройству

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Завершен18 заявок341 просмотр

Необходимо наполнять контентом портал по трудоустроуству www.jobnet.com.ua

Разделы новости, статьи, интервью. Контент необходимо разбавить одной, двумя картинками. Копирайт. Работа постоянная, оплата понедельная, по факту выполнения.

Выбор исполнительно по цене. Предлагайте ваши условия плюс примеры работ

13 лет назад
Jobnet
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Все прошло хорошо.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад