Требуется написать 11 СЕО текстов по 1000 зн.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок295 просмотров

Для сайта по продаже рекламного оборудования требуется написать СЕО тексты.

14 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$44
3 дня
Как обычно, отличный результат, качественные "живые" СЕО тексты.
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта информацией

    $50

    Фирма занимается телекоммуникационным оборудованием, продажей серверного оборудования, видеонаблюдения юридическим лицам. Нужно наполнить сайт информауией для привлечения клиентов. В общем красиво описать нашу фирму и услуги:)

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты, описания федеральных программ РФ

    Нужны тексты с описанием федеральных программ РФ. Написанные хорошим деловым русским языком, без цифр. Т.е. смысл и основные положения. Рерайт с элементами копирайта. Из исходников имеются "паспорта программ" на официальном сайте федеральных программ. Всего таких ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайт

    $175

    Необходимо написание материала следующей тематики: - кондиционеры (описание кондиционеров, новости связанные с климатической техникой) - авто (рерайт текста на сайте + несколько статей ) - туризм (рерайт 4х страничек) - строительство ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Методики применения Вивитрола

    Описание проекта: Нужно 2 статьи про методики употребления препарата "Вивитрол".Статья должна получиться интересной для читателя, открытой, информативной. Чтоб человек зашедший на сайт понял, про методики употребления препарата. Материал представлен в проекте "Вивитрол" можете скачать ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Стационарное лечение алкоголизма

    Нужна сео статья на тему: "Стационарное лечение алкоголизма". Ключевые слова: алкоголизм, стационарное лечение алкоголизма. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение алкоголизма

    Нужна сео статья на тему: "Лечение алкоголизма". Ключевые слова: алкоголизм, лечение алкоголизма. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.Уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад