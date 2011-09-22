Рерайт статей о туризме

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка329 просмотров

Необходим качественный рерайт 5-ти статей общим объёмом 60 тыс. символов. Туристическая тематика.

Уникальность от 97% по Адвего, само собой грамотность, читабельность должны быть на высоте. Срок сдачи - 25.09.

Оплата через WebMoney, выбранному исполнителю готов сделать небольшую предоплату.

Стоимость 1000 з.б.п. - 28 рублей.

Желающие оставляйте свои аськи.

14 лет назад
mitroff
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров