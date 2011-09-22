Серия небольших статей по букмекерским конторам

Требуется написать серию небольших статей по букмекерской конторе betfair и другим ...

человеческих, полезных статей по разным вопросам, которые будут рассказывать об этой конторе, с целью наполнения мини-сайта, где все страницы будут про эту контору.

многим тяжело дается даже коротенький обзор, поэтому для тех кто не "в теме", кто не делал сам ставок и не видел ранее сайты букмекеров, данная задача практически невыполнимая, прошу вас не подавайте заявку, не тратьте свое и мое время.

темы статей желательно увидеть от вас.