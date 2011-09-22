Необходимо наполнять контентом портал по трудоустроуству www.jobnet.com.ua Разделы новости, статьи, интервью. Контент необходимо разбавить одной, двумя картинками. Копирайт. Работа постоянная, оплата понедельная, по факту выполнения. Выбор исполнительно по цене. Предлагайте ваши ...
Написание текстов. Приватно для Хоруженко Марины
Тз и все пояснения высланы на email.
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